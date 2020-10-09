Эксперт объяснил, как ликвидировать утечку воздуха на МКС с помощью скотча

09.10.2020, 17:08, Новости дня

На Международной космической станции (МКС) используют специальный скотч, который помогает в поиске утечки, а не служит способом устранения проблемы, сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА, стало известно, что экипаж МКС, после обнаружения утечки воздуха в отсеке российского модуля «Звезда», заклеили скотчем район стыковочного узла. Однако, это не устранило утечку, и давление в отсеке продолжает снижаться.

«Это такой специальных скотч, а точнее липкая лента. Соответственно, идея применения заключается в следующем: замечена утечка, появляются подозрительные места ее нахождения. Так как приборы ее не обнаруживают, потенциальные места поочередно закрывают скотчем, а затем смотрят на результат. Если давление в закрытом отсеке продолжает падать с той же скоростью, значит дырка в другом месте», – говорит Моисеев.

Он рассказывает, что таким способом поочередно вручную выявляют место протечки. После того, как такое место найдено, то есть после изолирования отсека давление не уменьшилось, значит под скотчем дырка и находится. После ее ищут с микроскопом.

«Скотч нужен не для того, чтобы эту утечку заделать, а для того, чтобы ее найти. Если впоследствии обнаруживается, что ее можно заделать изнутри, то просто прикладывается какая-нибудь резинка, которая за счет давления плотно прижимается к дырке, закрывая ее. Но в данном случае так не получится, поскольку отверстие, либо трещина, непонятно пока, очень маленькие», – рассказывает собеседник.

На такие случаи, продолжает эксперт, на борту есть набор клея и соответствующих уплотнителей, которыми экипаж как раз сможет произвести починку.

«Ничего сложного в заделывании утечки нет, главная трудность – найти», – подытожил Моисеев.

В среду в российском модуле «Звезда» на МКС нашли два потенциальных места утечки.

Ранее Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказывал, что утечки воздуха на МКС найти не так-то просто, потому что они могут быть закрыты предметами, а также приходится изолировать каждый отсек и наблюдать за давлением.