 

Эксперт объяснил, как ликвидировать утечку воздуха на МКС с помощью скотча

09.10.2020, 17:08, Новости дня

На Международной космической станции (МКС) используют специальный скотч, который помогает в поиске утечки, а не служит способом устранения проблемы, сообщил газете ВЗГЛЯД руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА, стало известно, что экипаж МКС, после обнаружения утечки воздуха в отсеке российского модуля «Звезда», заклеили скотчем район стыковочного узла. Однако, это не устранило утечку, и давление в отсеке продолжает снижаться.

«Это такой специальных скотч, а точнее липкая лента. Соответственно, идея применения заключается в следующем: замечена утечка, появляются подозрительные места ее нахождения. Так как приборы ее не обнаруживают, потенциальные места поочередно закрывают скотчем, а затем смотрят на результат. Если давление в закрытом отсеке продолжает падать с той же скоростью, значит дырка в другом месте», – говорит Моисеев.

Он рассказывает, что таким способом поочередно вручную выявляют место протечки. После того, как такое место найдено, то есть после изолирования отсека давление не уменьшилось, значит под скотчем дырка и находится. После ее ищут с микроскопом.

«Скотч нужен не для того, чтобы эту утечку заделать, а для того, чтобы ее найти. Если впоследствии обнаруживается, что ее можно заделать изнутри, то просто прикладывается какая-нибудь резинка, которая за счет давления плотно прижимается к дырке, закрывая ее. Но в данном случае так не получится, поскольку отверстие, либо трещина, непонятно пока, очень маленькие», – рассказывает собеседник.

На такие случаи, продолжает эксперт, на борту есть набор клея и соответствующих уплотнителей, которыми экипаж как раз сможет произвести починку.

«Ничего сложного в заделывании утечки нет, главная трудность – найти», – подытожил Моисеев.

В среду в российском модуле «Звезда» на МКС нашли два потенциальных места утечки.

Ранее Моисеев в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказывал, что утечки воздуха на МКС найти не так-то просто, потому что они могут быть закрыты предметами, а также приходится изолировать каждый отсек и наблюдать за давлением.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.10 / Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Москве

26.08 / Путин поручил создать комиссию Совбеза по нацинтересам в Арктике

27.09 / В центре Минска собралось больше 5 тыс. участников протеста

11.09 / В Донецкой области от COVID-19 умерла главврач городской больницы

25.08 / Эксперт оценил вероятность перехода власти в КНДР к сестре Ким Чен Ына

12.08 / Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 10 Ultra

29.08 / Новый спорткар Porsche 911 GT3 RS выйдет в 2021 году

30.09 / “Делегация Украины на переговорах в ТКГ должна придерживаться исключительно официальной позиции”. Кравчук, Резников и Мережко прокомментировали высказывания Фокина

14.07 / Адвокаты: обвиняемый в стрельбе в Walmart в Эль-Пасо страдал психическим заболеваниями

02.09 / Аксенов поручил найти «фантастические» варианты водоснабжения Крыма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска