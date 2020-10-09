Азербайджан заявил о взятии девяти поселков в Карабахе

09.10.2020, 17:08, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в обращении к нации, что азербайджанские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов в Нагорном Карабахе, включая поселок Гадрут.

«Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации несколько населенных пунктов – поселок Гадрут, села Чайлы, Юхары-Гюзлек, Горазили, Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр, Сулейманлы и Сур», – цитирует Алиева ТАСС.

Он заявил, что это – «историческая победа», и поздравил жителей страны с ней.

Между тем минобороны Армении опровергло сообщения о взятии населенного пункта Гадрут. «Я сейчас в Гадруте и почему-то вижу только армян», – сообщил представитель армянского ведомства Арцрун Ованнисян.

В ходе своего обращения к нации Алиев также заявил, что статус-кво по Карабаху больше не существует, поскольку его изменила азербайджанская сторона.

В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян прилетели в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. Переговоры по Карабаху на уровне глав МИД были запланированы на 15.00 мск.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.