Азербайджан заявил о взятии девяти поселков в Карабахе
09.10.2020, 17:08, Новости дня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил в обращении к нации, что азербайджанские военные взяли под контроль несколько населенных пунктов в Нагорном Карабахе, включая поселок Гадрут.
«Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупации несколько населенных пунктов – поселок Гадрут, села Чайлы, Юхары-Гюзлек, Горазили, Гышлаг, Гараджаллы, Эфендиляр, Сулейманлы и Сур», – цитирует Алиева ТАСС.
Он заявил, что это – «историческая победа», и поздравил жителей страны с ней.
Между тем минобороны Армении опровергло сообщения о взятии населенного пункта Гадрут. «Я сейчас в Гадруте и почему-то вижу только армян», – сообщил представитель армянского ведомства Арцрун Ованнисян.
В ходе своего обращения к нации Алиев также заявил, что статус-кво по Карабаху больше не существует, поскольку его изменила азербайджанская сторона.
В пятницу главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян прилетели в Москву на консультации по Нагорному Карабаху. Переговоры по Карабаху на уровне глав МИД были запланированы на 15.00 мск.
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.
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