Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в Москву

09.10.2020, 16:48, Новости дня

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян прилетели в Министерство иностранных дел РФ на консультации по Нагорному Карабаху.

Оба министра прилетели в Россию по приглашению президента Владимира Путина, пишет РИА «Новости».

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.