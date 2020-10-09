 

Главы МИД Азербайджана и Армении прибыли в Москву

09.10.2020, 16:48, Новости дня

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян прилетели в Министерство иностранных дел РФ на консультации по Нагорному Карабаху.

Оба министра прилетели в Россию по приглашению президента Владимира Путина, пишет РИА «Новости».

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08 / На границе с Казахстаном задержали устроивших столкновение с правоохранителями мигрантов

10.08 / Во время протестов в Беларуси погиб человек – МВД

18.08 / Умер бывший заместитель Пшонки Андреев. Журналист сообщил, что от COVID-19 в Турции

27.09 / Азербайджан показал на видео уничтожение армянской техники

23.07 / Гилейн Максвелл не удалось блокировать публикацию документов

12.07 / CNN – активисты Black Lives Matter при поддержке мэра Нью-Йорка написали Трампу три важных слова

06.08 / В Турции опровергли сообщения о переполненных из-за коронавируса больницах

10.08 / КГБ Белоруссии заявил о готовящемся покушении на Тихановскую

23.08 / “Аплодирую вашим усилиям”. Трамп поздравил Украину с Днем Независимости

01.08 / Армения упрекнула Украину в закомплексованности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска