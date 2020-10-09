 

Президент Кыргызстана отправил правительство и премьера в отставку

09.10.2020, 14:10, Новости дня

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, которым отправил в отставку правительство страны и премьер-министра Кубатбека Боронов. Об этом говорится на сайте президента страны.

В соответствии с указом, премьер-министр, первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры и члены правительства будут занимать свои посты до формирования нового состава правительства Кыргызской Республики.

Указ вступает в силу с момента подписания.

После парламентских выборов, которые состоялись 4 октября, в Бишкеке вспыхнули протесты. Митингующие требовали аннулировать итоги голосования, согласно которым в парламент прошли политические партии “Биримдик” (получила 24,5% голосов), “Мекеним Кыргызстан” (23,88%), “Кыргызстан” (8,76%) и “Бутун Кыргызстан” (7,13%), а оппозиционные политсилы не преодолели семипроцентный барьер.

В ночь на 6 октября в Бишкеке протестующие захватили здание парламента. По данным минздрава Кыргызстана, в ходе столкновений пострадало более тысячи человек, один скончался.

Митингующие добились освобождения из тюрьмы экс-президента страны Алмазбека Атамбаева – адвокаты сообщили, что суд выпустил его под домашний арест. Жээнбеков заявил, что остается легитимным руководителем страны.

На фоне массовых уличных протестов подали в отставку 6 октября спикер парламента Кыргызстана Дастан Джумабеков и Боронов.

Центризбирком страны признал недействительными результаты выборов.

Главы нескольких оппозиционных парламентских партий создали два народных координационных совета. Их члены хотят избрать правительство народного доверия.

6 октября новый спикер парламента Кыргызстана Мыктыбек Абдылдаев заявил после сообщений в СМИ о заседании о назначении Жапарова премьером, что его не назначили, а только представили в качестве кандидата на этот пост. 

7 октября парламентская оппозиция инициировала процедуру импичмента президента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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