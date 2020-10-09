 

В России – рекордное число заразившихся коронавирусом

09.10.2020, 10:00, Новости дня

B России за сутки коронавирусом заразились 12 126 человек. Это максимум с начала пандемии.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Предыдущий максимум был зафиксирован 11 мая. Тогда коронавирус был выявлен у 11 656 человек.

Число заразившихся COVID-19 с начала пандемии составляет почти один миллион 300 тысяч.

В мире сегодня также зафиксирован рекорд выявленных случаев COVID-19 – почти 350 тысяч человек, по данным университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии общее число заразившихся коронавирусом в мире составляет более 36 миллионов. Умерли более миллиона пациентов.

Лидерами по количеству подтверждeнных диагнозов COVID-19 являются США, Индия и Бразилия. Россия находится на четвeртом месте.



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