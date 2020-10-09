Назначена дата рассмотрения жалобы на приговор Ефремову

09.10.2020, 12:08, Новости дня

Мосгорсуд назначил дату рассмотрения апелляционных жалоб на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за смертельное ДТП, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено на 20 октября в 11.00 в Мосгорсуде», – сказала она РИА «Новости».

По словам Солоповой, Ефремова планируется привезти на заседание, но все зависит от дальнейшей обстановки с коронавирусом.

Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева. Новый адвокат Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание. Другой адвокат Ефремова, Петр Хархорин, тоже попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы. Также приговор обжаловали гражданская жена погибшего курьера и компания, которой принадлежала его машина.