Президент Киргизии уволил начальника Генштаба ВС

09.10.2020, 12:08, Новости дня

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указы об освобождении Райимберди Дуйшенбиева с поста начальника Генштаба Вооруженных сил и назначении на этот пост министра обороны в 2011-2014 годах Таалайбека Омуралиева, сообщила пресс-служба главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому в соответствии с ч. 8 ст. 64 конституции Кыргызской Республики Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович освобожден от занимаемой должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Согласно другому указу, «Омуралиев Таалайбек Барыктабасович назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики».

Напомним, ранее в пятницу Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в республике достигло 590, один человек погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключал возможности аннулирования итогов парламентских выборов. При этом пресс-секретарь президента Киргизии отвергла возможность отставки Жээнбекова.