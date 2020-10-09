 

В МИД Украины заявили, что приняли во внимание доклад ООН о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму

09.10.2020, 12:05, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины “приняло во внимание” новый доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина”. Об этом в ведомстве заявили 8 октября.

Документ Гутерриш опубликовал в тот же день.

“Ключевым элементом доклада является призыв генерального секретаря ООН к Российской Федерации как к государству-оккупанту прекратить грубые нарушения прав человека и соблюдать все свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом и правами человека”, – говорится в заявлении МИД Украины.

Дипломаты отметили, что прежде всего речь идет о прекращении пыток, незаконных арестов, произвольных задержаний, насильственных исчезновений, обеспечении свободы выражения, мирных собраний, отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в Крыму оккупационные власти целенаправленно меняют демографический состав.

“Констатируем, что, вопреки требованиям резолюции ГА ООН 74/168 и многочисленным призывам международного сообщества, Российская Федерация в очередной раз проигнорировала мандат ГА ООН и не предоставила доступ для мониторинговой миссии ООН по правам человека на временно оккупированный Крымский полуостров. Призываем международное сообщество отреагировать на продолжающиеся нарушения государством-оккупантом норм международного права на оккупированных территориях Украины, в частности путем усиления политико-дипломатического и санкционного давления”, – заявили в МИД Украины.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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