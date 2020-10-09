 

“Когда мы вместе, 30 лет куда-то теряются”. Цибульская показала пятилетнего сына

09.10.2020, 12:05, Новости дня

Украинская певица Ольга Цибульская 8 октября разместила в Instagram снимок, на котором запечатлена со своим сыном Нестором.

“Мне скоро 35. Нестору пять  плюсом, но когда мы вместе, то 30 лет куда-то теряются и мы оба искренне заливаемся смехом, словно дети”, – рассказала артистка.

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Скільки тобі років? Хочу знати про вас ще більше * * Мені от скоро 35А Нестору @i.am.nestor – 5. З плюсом! (Для нього це важливо)Але коли я з ним і ми щасливі, то тридцять років кудись губляться і ми обидвоє щиро заливаємося сміхом як діти * * Хочу, щоб і в тебе так було! На моїй сторінці зараз проходить #giveaway, де розігрую круті подарунки на 100 000 гривеньДивись всі деталі на сторінці @cybulskaya_podarit Коли виграєш – скинь мені свою щасливу фотку! * * P.S Моя стилістка сказала, що цей лук дуже авангардний і краще не постити  Але сьогодні зранку я так відчула Киці взагалі неслухняні * #мяу #familytime #giveaway

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya) 8 Окт 2020 в 11:00 PDT

Ольга Цибульськая начала карьеру в 2007 году как участница “Фабрики звезд”. В 2017 году она вела нацотбор на “Евровидение”.

Цибульская в интервью программе “Зірковий шлях” на канале “Украина” призналась, что супруг стал ее первым мужчиной, однако имени мужа не афиширует. У пары есть сын Нестор, который родился 7 января 2015 года.

В сентябре 2020 года певица анонсировала выход первого альбома, который посвятит своему 35-летию. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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