В Армении запретили критику власти и ее действий в Нагорном Карабахе

09.10.2020, 12:05, Новости дня

Правительство Армении ужесточило ограничения на период введенного военного положения из-за войны в Нагорном Карабахе. Об этом пишет 8 октября Armenia Today.

Издание отмечает, что согласно решению правительства, запрещаются публикации, критикующие, опровергающие действия государственных органов и органов местного самоуправления по обеспечению режима военного положения и государственной безопасности, а также ставящие под сомнение эффективность указанных действий или обесценивающие их. Также запрещается пропаганда против обороноспособности и безопасности Армении и Нагорного Карабаха, в том числе публикация сообщений, ставящих под сомнение обороноспособность республик.

Контроль за соблюдением указанных правил поручен полиции Армении. Ведомство получило полномочия устранять указанные в решении сообщения и сведения, временно изымать или арестовывать печатающие устройства, радиовещательные и звукоусиливающие технические средства, множительную технику.

Кроме того, по поручению премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Службе нацбезопасности Армении началось расследование по распространению на передовой целенаправленных пораженческих настроений. В рамках возбужденного в уголовного дела задержан один человек.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

3 октября в Армении заявили, что Азербайджан перешел в масштабное наступление, которое силам самообороны непризнанной республики удалось остановить.

4 октября ракетный и артиллерийский огонь велся по нескольким азербайджанским населенным пунктам, включая города Гянджа, Мингечаур и Тертер. Ответственность за обстрелы взяло на себя руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

6 октября Азербайджан заявил о готовности предоставить гуманитарные коридоры для граждан Армении в зоне конфликта.

9 октября в Москве запланированы консультации министров иностранных дел двух стран.