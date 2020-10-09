Эксперт: Армения и Азербайджан могут вернуться к «казанской формуле»

09.10.2020, 11:48, Новости дня

«После некоторой паузы РФ напомнила о себе как о ключевом факторе региональной стабильности», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Так он прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина к Азербайджану и Армении с требованием прекратить огонь в Карабахе и приглашение глав МИД соответствующих стран провести консультации в Москве.

«Россия выжидала, пока пыл сторон поутихнет и теперь предлагает посреднические усилия. Думаю, это совершенно правильно, потому что никого другого нет, кто мог бы этим заняться», – сказал директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай».

При этом эксперт отметил, что переговоры между главами МИД трех стран, запланированные в пятницу, вряд ли приведут к формулированию конкретных решений конфликта. «На сегодняшний день ничего особенного ждать не надо, это только начало процесса. В таких конфликтах сразу ничего не бывает», – объяснил Лукьянов.

Эксперт предположил, что в ходе переговоров министры трех стран прежде всего обсудят вопрос прекращения огня. «Однако этого довольно трудно добиться, так как азербайджанская сторона сейчас ощущает некую фортуну – они движутся вперед и постараются оттянуть момент прекращения военного наступления», – отметил собеседник.

По мнению эксперта, дальнейшие варианты политического урегулирования уже известны сторонам переговорного процесса, «они обсуждались в том числе и с активным участием России». «Были сформулированы Казанские договоренности о возможных компромиссах между странами», – напомнил политолог.

Лукьянов напомнил, что в ходе заключения Казанского договора в 2011 году велась дискуссия об «уходе из Армении из семи районов, которые не входят в Нагорный Карабах, но составляют так называемый «пояс безопасности».

Сегодня, по мнению эксперта, «азербайджанская сторона рассчитывает, что после успешной военной кампании армянские политики будут более заинтересованы вернуться к обсуждению и реализации «казанской формулы».

При этом политолог уверен, что на данный момент «армянское руководство находится в тяжелой ситуации, потому что, если в стране возникнет ощущение уступок, связанных с военными неудачами – это обострит внутриполитическую ситуацию в Армении».

Накануне президент РФ Владимир Путин после серии телефонных переговоров с лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном призвал прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта по гуманитарным соображениям.

Кроме того, Кремль пригласил в Москву министров иностранных дел Армении и Азербайджана для проведения консультаций по указанным вопросам при посредничестве министра иностранных дел России.

В пятницу власти Армении и Азербайджана подтвердили готовность к консультациям в Москве по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали участников конфликта немедленно прекратить боевые действия.