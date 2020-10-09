Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство

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09.10.2020, 11:48, Новости дня

Футболист Дамьен Ле Таллек получил российское гражданство.

Стоит отметить, что полузащитник не заигран за сборную Франции, передает РИА «Новости».

«Счастлив, что теперь являюсь гражданином этой великой страны», – сказал Ле Таллек.

Ле Таллек сообщил, что во время паузы в чемпионате Франции приехал в Москву, где будет соблюдать режим самоизоляции.

«Три недели прошло с момента, как я нахожусь в Москве. Живу за городом, есть даже небольшое футбольное поле. У меня есть программа тренировок, которую дал «Монпелье». Ежедневно мы получаем сообщение на почту от нашего тренера по физической подготовке с программой на день. Также практикуются видеотренировки, смотрим нашего специалиста в YouTube, он объясняет, что нам нужно делать. Еще получаем видео от нашего физиотерапевта про растяжку и так далее», – сказал футболист.

«Конечно, не нравится так тренироваться. Тренировки без мяча, друзей… Скучно работать в одиночку. Знаю о системе пропусков в Москве, но я редко выхожу куда-то. Тренировки могу проводить на территории своего участка. В любом случае сейчас все закрыто. Ради безопасности надо оставаться дома», – добавил он.

Все футбольные турниры во Франции приостановлены из-за коронавируса.

«Считаю, что сейчас есть более важные дела, чем футбол. Трудно прогнозировать, когда возобновится чемпионат. Нам будет трудно закончить сезон, игроки должны быть готовы к любому решению лиги», – добавил он.

Ле Таллек играл за саранскую «Мордовию» в 2014-2015 годах, также в его карьере были французские «Ренн» и «Нант», дортмундская «Боруссия», украинская «Говерла» и сербская «Црвена Звезда».

В марте полузащитник сообщал, что его паспорт гражданина РФ должен быть готов к концу текущего сезона.



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