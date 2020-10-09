 

В Японии начались продажи нового кроссовера Mazda MX-30

09.10.2020, 11:40, Новости дня

Известный японский бренд Mazda анонсировал продажи нового компактного кроссовера Mazda MX-30, оснащенного гибридной силовой установкой.

На данный момент указывается, что под капотом разместили усовершенствованный агрегат e-Skyactiv G, а также электродвигатель мощностью 5,1 кВт. Более того, здесь указали, что новинка будет пока продаваться только на местном рынке, тогда как в последующий период запланирован старт реализации модели для Европы только с электроморотом без ДВС.

Руководство японской марки Mazda крайне аккуратно рассматривает выход своих гибридных автомобилей на европейский рынок, а потому изначально планируется проанализировать потенциальный спрос и определить модели, которые смогут достичь успеха в продажах на глобальном рынке.



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