 

Toyota откажется от внедорожника Land Cruiser 200 после 2021 года

09.10.2020, 11:40, Новости дня

Японская компания Toyota в ближайшее время сможет отказаться от дальнейшего производства внедорожника Land Cruiser 200.

На данный момент сообщается, что премиальная версия Lexus LX все также останется доступной на мировом рынке и речи о ее уходе не ведется. В свою очередь, пока отсутствуют официальные подтверждения по решению отказаться от Land Cruiser 200, но источники высказывают уверенность в озвученных планах японского автогиганта.

Более того, пока первым этапом станет отказ от внедорожника на рынке США, однако позже аналогичную меру могут ввести и в остальных странах. Вместе с тем модель Land Cruiser на рынке существует почти 70 лет и за этот период времени реализовали свыше 10 миллионов экземпляров популярного автомобиля.



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