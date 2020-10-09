 

Acura готовится презентовать кроссовер MDX

09.10.2020, 11:40, Новости дня

Премиальная японская марка Acura поделилась тизером, на котором изображен прототип роскошного кроссовера Acura MDX.

Новая модель получила дизайн интерьера аналогичный тому, который ранее уже продемонстрировали во флагманском седане Acura TLX. Однако не обошлось и без индивидуальных особенностей. В частности, разработчики указали, что модель имеет цифровую приборную панель, увеличенный экран мультимедийной системы, а также улучшенные системы синхронизации со смартфонами.

Более роскошным оказался также блок управления климатической системой. Особое внимание также уделили акустический системе с 25 динамиками. Новинка обладает встроенным массажером в передних креслах. Под капотом кроссовера применили 2-литровый двигатель на 272 л.с. мощности.



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