 

Взявшего в заложники женщину с пятью детьми мужчину задержали в Красноярском крае

09.10.2020, 11:08, Новости дня

Полицейские задержали в поселке Тасеево Красноярского края мужчину, который удерживал в заложниках женщину и пятерых ее детей, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

«В поселке Тасеево полицейские задержали мужчину, который в ходе бытового конфликта закрылся в частном доме и удерживал свою знакомую и ее пятерых малолетних детей», – передает ТАСС сообщение главка.

Напомним, в апреле мужчина взял в заложники женщину и двух детей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Байден пожелал Трампу скорейшего выздоровления

31.07 / Телеканалу КРТ не продлили лицензию, проводится проверка по факту оскорблений ЛГБТ в эфире

01.10 / SpaceX отменила запуск спутников Starlink за 18 секунд до старта

18.09 / В Грузии завершились многонациональные военные учения «Достойный партнер — 2020» 

01.10 / ОБСЕ предложила «взять паузу» в переговорах по Донбассу

08.07 / Московская биржа открылась снижением

27.08 / Беларусь: аресты демонстрантов и преследования оппозиционных лидеров

07.10 / Потребление электроэнергии в Украине превысило прогнозные показатели – Минэнерго

27.09 / Прилепин предложил армянам переехать в Россию «вместе с территорией»

05.09 / Defense One – молчание Трампа придаёт Путину смелости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска