Взявшего в заложники женщину с пятью детьми мужчину задержали в Красноярском крае

09.10.2020, 11:08, Новости дня

Полицейские задержали в поселке Тасеево Красноярского края мужчину, который удерживал в заложниках женщину и пятерых ее детей, говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

«В поселке Тасеево полицейские задержали мужчину, который в ходе бытового конфликта закрылся в частном доме и удерживал свою знакомую и ее пятерых малолетних детей», – передает ТАСС сообщение главка.

Напомним, в апреле мужчина взял в заложники женщину и двух детей.