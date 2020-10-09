 

Выросло число детей, госпитализированных с отравлением в Дагестане

09.10.2020, 11:08, Новости дня

39 детей из детских садов Махачкалы находятся в медицинских учреждениях Дагестана с признаками отравления, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Тридцать девять детей находятся в двух больницах. Их состояние удовлетворительное, тяжелых нет. Все анализы взяты, ждем результатов», – сообщил источник ТАСС.

По его словам, восемь-девять детей поступили вчера поздно вечером, остальные ночью и утром. «Дети жаловались на тошноту, на боли в животе, у кого-то была температура», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 16 детей из как минимум трех детских садов Махачкалы госпитализированы с признаками отравления.



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