Президент Кыргызстана выразил готовность уйти в отставку

09.10.2020, 10:55, Новости дня

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил в пятницу, что готов уйти в отставку, как только будет назначен новый кабинет, чтобы положить конец вакууму власти в охваченной беспорядками стране.

Хотя предложение Жээнбекова могло бы облегчить передачу власти на более позднем этапе, нет гарантий, что оно позволит выйти из политического тупика, в связи с которым Кремль назвал ситуацию в Кыргызстане «хаосом».

После того, как кабинет министров был вынужден уйти в отставку, а избирательная комиссия аннулировала результаты воскресных парламентских выборов, оппозиционные группы пытаются договориться о том, кто возглавит временное правительство.

Уходящий парламент не проводит заседаний и пока не назначил ни одного кандидата на пост временного премьер-министра. Некоторые депутаты говорят, что опасаются за свою безопасность.

Победу на парламентских выборах одержали две политические партии, близкие к Жээнбекову, однако не менее 11 других партий отказались признать результаты, а западные наблюдатели заявили, что на выборах происходили масштабные фальсификации.

Ранее Жээнбеков провел первые телефонные переговоры с новоназначенным спикером парламента Мыктыбеком Абдылдаевым в попытке положить конец политическому кризису в стране.

Как сообщила пресс-секретарь президента, они говорили о том, как вернуть страну в «правовое поле».