Детские школы искусств отремонтируют по нацпроекту в Горном Алтае

09.10.2020, 10:48, Новости дня

Четыре детских школы искусств отремонтируют в Республике Алтай в 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», сообщили в правительстве региона.

Согласно сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, речь идет о школах искусств в Улагане, Онгудае, Усть-Кане, а также о детской художественной школе в Горно-Алтайске. На это из федерального бюджета Республика Алтай получит более 39 млн рублей.

Кроме того, в следующем году будет выделено более 53,814 млн рублей на ремонт и строительство сельских домов культуры. В частности, будет завершено строительство СДК на 150 человек в селе Новый Бельтир Кош-Агачского района. Новый Бельтир был построен после Чуйского землетрясения 2003 года, в его планировку тогда не включили ни одного учреждения культуры. Все эти годы помещения для клуба арендуют у частных лиц. Однако в поселении действуют девять творческих объединений, которым необходимо помещение для репетиций и выступлений.

Перечень других культурных объектов, которые будут отремонтированы по нацпроекту в следующем году, в настоящее время утверждается в федеральном центре.