 

В РФ за сутки выявили 12,1 тыс. случаев коронавируса

09.10.2020, 10:27, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 12 126 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 12 126 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3701, Санкт-Петербурге – 469, Московской области – 411.

Всего в стране выявлено 1 272 238 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 009 421 человек, из них 7092 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 201 летальный случай. За весь период в РФ от коронавируса скончались 22 257 человек.

Накануне, 8 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11 493. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 633.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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