Стало известно о состоянии девочки, которую полгода прятали в шкафу

09.10.2020, 10:27, Новости дня

Врачи оценивают состояние шестимесячной девочки, которую мать с рождения держала в шкафу, как тяжелое, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

«Ждем борт медицины катастроф, который доставит ее в областную детскую больницу №1 (в Екатеринбурге). Состояние ребенка тяжелое», – цитирует РИА «Новости» представителя минздрава.

Тем временем начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых сообщил, что мать ребенка направлена в медицинское учреждение для обследования психологического состояния, передает ТАСС.

«Женщина помещена на обследование в больницу на предмет ее психологического состояния, так как она до сих пор не может внятно объяснить, почему столь жестоко поступила с собственной дочерью», – отметил он.

По его словам, сотрудники полиции отрабатывают различные версии случившегося в рамках возбужденного МВД уголовного дела по ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка»). В частности, рассматривается «послеродовая депрессия и шок от того, что она одна осталась с тремя несовершеннолетними детьми на руках».

«Семья ее друзьями характеризуется положительно, никаких жалоб от соседей не поступало в полицию, на учетах они не состояли. Женщина старшего ребенка отводила в школу по утрам, младшего – в садик, а затем шла на работу в коммерческое предприятие, где она трудится экономистом, оставляя малышку без присмотра», – сказал начальник пресс-службы.

Он добавил, что старшие дети – мальчик 13 лет и трехлетняя девочка – в настоящее время помещены в один из детских домов. По словам уполномоченной по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, они будут переданы под опеку к их бабушке. Старшему ребенку оказывается помощь специалистов, добавила она.

«Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья. А мы готовим обращение в прокуратуру в том числе с целью проверки деятельности/бездеятельности органов системы профилактики в этом конкретном случае», – написала Кузнецова в Facebook.

Между тем свердловская прокуратура взяла на контроль дело новорожденной.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку на предмет соблюдения требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также об охране жизни и здоровья детей», – сообщили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что предполагаемая мать ребенка на учет в женскую консультацию не встала, в конце апреля дома родила девочку, а после свидетельство о рождении и полис на ребенка не оформила. Сотрудники ведомства при проверке не нашли доме женщины детского питания и одежды, отсутствовали также кроватка и средства детской гигиены.

В пресс-службе регионального управления СК уточнили, что следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются свидетели, также будет проведена судебная медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка.

По делу об истязании несовершеннолетнего женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщили, что в городе Карпинск (Свердловская область) 37-летняя местная жительница полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. По словам одной из знакомых женщины, после родов она рассказала всем, что ребенок умер. При этом младенца случайно обнаружили гости во время праздника.