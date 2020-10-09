 

“Словно цветы”. Новая артистка Monatik Corporation Nino выпустила первый клип. Видео

09.10.2020, 9:55, Новости дня

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Видео: NiNO / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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