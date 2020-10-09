Власти Москвы назвали цель сбора данных о работниках на удаленке

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09.10.2020, 8:08, Новости дня

Сведения о переводимых на удаленный режим сотрудниках в Москве будут использоваться только для оценки пассажиропотока в столице и будут носить неперсонифицированный характер, сообщил замруководителя департамента информационных технологий Москвы Дмитрий Иванов.

«Сбор этой информации не нацелен на то, чтобы отслеживать передвижение или конкретное местонахождения сотрудника. Эта информация нужна для оценки изменения общего пассажиропотока и эффективности мер, которые работодатели принимают для перевода сотрудников на удаленную работу», – передает ТАСС слова Иванова в ходе встречи с представителями бизнеса.

Он подчеркнул, что основной задачей принимаемой властями города меры является снижение числа социальных контактов граждан с целью борьбы с распространением коронавируса.

Напомним мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что московские работодатели должны будут с 5 по 28 октября перевести на удаленку 30% сотрудников.

Кроме того, Собянин заявил, что московским предприятиям, не предоставившим сведения о переходе работников на удаленку или предоставившим эти сведения не полностью, могут приостановить деятельность.



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