 

В Госдуме предложили проиндексировать пенсии работающим пенсионерам

09.10.2020, 7:48, Новости дня

Фракция партии «Единая Россия» в Госдуме подготовила предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, они направлены в правительство, сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев.

«Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента», – приводит слова Исаева ТАСС.

Парламентарий отметил, что инициативы единороссов включают как одновременное восстановление индексации для всех категорий работающих пенсионеров, так и поэтапный сценарий. «В случае невозможности реализовать самый лучший вариант, у нас были и компромиссные предложения», – отметил Исаев.

Напомним, во вторник президент РФ Владимир Путин поручил проработать предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам.

В конце сентября глава государства в ходе встречи с сенаторами в Кремле анонсировал индексацию пенсий в 2021 году. Тогда же Минфин объяснил, почему выплаты работающим пенсионерам сейчас не индексируются.



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