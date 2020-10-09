 

Глава МИД Украины захотел докурить сигару Черчилля

09.10.2020, 7:48, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о желании выкурить сигару бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «за победу Украины в войне с Россией».

Глава украинского министерства иностранных дел посетил музей-бункер Уинстона Черчилля в Лондоне, сопровождая президента Украины Владимира Зеленского. Зеленскому предложили посидеть в кресле Черчилля, откуда тот командовал войсками во время Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

«Там, на столе возле кресла Черчилля, до сих пор лежит сигара. Ну, очевидно, не та, которую оставил недокуренной сам Уинстон Черчилль, но очень хороший символ. Хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией. Победа обязательно будет, в частности благодаря таким друзьям, как британцы», – сообщил Кулеба.

Зеленский находится в Великобритании с двухдневным визитом.

Напомним, в сентябре Кулеба заявил, что даже победа в Белоруссии оппозиционных сил не изменит пророссийских настроений в республике.



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