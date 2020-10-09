Глюк получила Нобелевскую премию по литературе

09.10.2020, 6:08, Новости дня

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала американская поэтесса Луиза Глюк.

Поэтесса получила премию за «ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее», говорится в сообщении Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук в Twitter.

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#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2020

Глюк родилась в семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Училась в колледже Сарры Лоуренс и Колумбийском университете. Преподавала английский в колледже Уильямса в Уильямстауне (Массачусетс), в Йельском, Бостонском и Айовском университетах, колледже Годдарда в Вермонте.

Глюк – член Американской академии искусств и литературы, канцлер Академии американских поэтов (1999). Юбилейная медаль MIT (2000). Боллингеновская поэтическая премия (2001). Поэт-лауреат США (2003-2004), до этого была в 1999-м специальным консультантом к двухсотлетию Библиотеки Конгресса. Премия Уоллеса Стивенса (2008).

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премия по литературе должна присуждаться автору «лучшего литературного произведения идеалистической направленности». Что действительно имелось в виду под «идеалистическим произведением», до сих пор является предметом споров, передает ТАСС.

Среди фаворитов 2020 года значились россияне Людмила Улицкая и Владимир Сорокин, а также сирийский поэт Адонис и японский прозаик Харуки Мураками.

Букмекерские интернет-сайты начали принимать ставки на лауреатов Нобелевской премии в области литературы 18 лет назад. Любители азартных игр называли правильное имя уже много раз. Сегодня в верхних строчках списка значились преимущественно женщины: Мариз Конде (4,5 к 1), Людмила Улицкая (5,5 к 1), канадские литераторы Маргарет Этвуд (7 к 1) и Энн Карсон (10 к 1). Высоко оценивают букмекеры также шансы Харуки Мураками (7 к 1) и Нгуги Ва Тхионго (8 к 1).

Имя будущего обладателя самой престижной в мире награды до последнего момента держалось в строжайшем секрете. Полный список номинантов 2020 года рассекретят лишь через 50 лет, а документы можно будет посмотреть в архиве Шведской академии в здании Стокгольмской биржи в Старом городе в 2070 году. Например, из открытых в этом году архивов стало ясно, что кандидатура Александра Солженицына (1918-2008) была впервые выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1969 году. Имя русского писателя было в списке 103 претендентов на награду. Высокой награды Солженицын был удостоен в 1970 году «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».

Ранее Нобелевскую премию в области физиологии и медицины присудили американцам Харви Олтеру, Чарльзу Райсу и британцу Майклу Хоутону за исследования в области гепатита С.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали немецкий ученый-астрофизик Рейнхард Генцель, ученый-астроном Андреа Гез и британский физик Роджер Пенроуз. Генцелю и Гез присудили премию за «открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей Галактики», Пенроуза наградили за подтверждение общей теории относительности при помощи космических объектов – черных дыр.

Нобелевская премия по химии за 2020 год присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома.

Церемония награждения пройдет 10 декабря в Стокгольме, в день смерти предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Из-за пандемии коронавируса церемонию планируют проводить в онлайн-режиме.