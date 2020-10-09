Упавших в обморок детей в Великих Луках выписали из больницы

09.10.2020, 6:08, Новости дня

Из больницы выписали всех детей, госпитализированных в Великих Луках после того, как они почувствовали себя плохо на линейке, сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

«По информации комитета по здравоохранению Псковской области, пострадавшие 5 октября в Великих Луках школьники выписаны из больницы. Дети здоровы, рисков нет», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Во вторник медики госпитализировали 13 школьников, которые потеряли сознание во время торжественной линейки в школе № 7 в Великих Луках. К проверке инцидента приступила прокуратура. Позже в больницу обратился еще один ребенок с головокружением. Один из детей, после того как пришел в себя в больнице, рассказал, что до обморока его «ноги стали тяжелые и в глазах потемнело». На данный момент, исходя из результатов анализов, удалось исключить наркотическое отравление.

Директор школы в Великих Луках Наталья Демиховская, комментируя инцидент с госпитализацией учеников с торжественной линейки, заявила, что школьники якобы не падали в обморок.

Власти Великих Лук предположили, что причиной падения в обморок учеников могло стать стечение обстоятельств.