 

ВТО впервые возглавит женщина

09.10.2020, 5:48, Новости дня

Главой Всемирной торговой организации впервые станет женщина. На данный момент за звание борются представительница Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и Республики Корея Ю Мен Хи.

«На встрече глав делегаций 8 октября стало известно, что двумя кандидатами, которые заручились самой широкой и глубочайшей поддержкой со стороны членов и которые впоследствии должны пройти в финальный раунд, являются Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии и Ю Мен Хи из Республики Корея», –  сообщается на сайте ВТО.

При этом подчеркивается, что таким образом седьмым генеральным директором ВТО станет женщина, что является историческим событием для организации.

Напомним, работой ВТО был недоволен президент Дональд Трамп, который даже допустил выход США из организации, обвинив ее в пособничестве другим странам. Позже США потребовали от ВТО «фундаментальных реформ».

МИД РФ также указывал, что ряд требований США нарушают базовые нормы ВТО.



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