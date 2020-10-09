Германия объявила «двойственный подход» в отношениях с Россией

09.10.2020, 5:48, Новости дня

Европа должна быть единой в отношении России, нельзя прекращать диалог из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным, сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас. По его словам, ситуация с Навальным показала, что Европа «должна говорить четким языком, но мы также должны знать, что РФ нам нужна».

«Независимо от исхода выборов мы должны свыкнуться с фактом, что США будут шаг за шагом отходить от роли мирового полицейского. США наш ближайший союзник вне Европейского союза», – цитирует РИА «Новости» министра.

Он подчеркнул, что нужно укреплять европейскую опору в рамках НАТО и прийти к общему подходу по отношению к России.

«Мы считаем, что это должен быть двойственный подход», – сообщил Маас.

По его словам, ситуация с Навальным показала, что Европа «должна говорить четким языком, но мы также должны знать, что РФ нам нужна».

«Она наш сосед, она нужна нам для решения конфликтов в Сирии, Ливии и на Украине. Мы должны быть в состоянии играть жестко, но в то же время мы не должны позволять диалогу остановиться. Поэтому в рамках НАТО мы снова и снова выступали за то, чтобы провести Совет РФ – НАТО», – сообщил Маас.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что Германия не отвечает на запросы Генпрокуратуры РФ по делу блогера Алексея Навального – значит, ей есть, что скрывать.

Во вторник ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин и Париж, судя по всему, намерены возглавить антироссийскую коалицию.

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком», который имеет стопроцентную летальность. Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ. Юрист и общественный деятель Илья Ремесло нашел серьезные противоречия с фактами в интервью Навального блогеру Юрию Дудю.