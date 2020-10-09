 

“Укроборонпром” планируют разделить на два холдинга. Оборонная и космическая отрасли будут работать отдельно

09.10.2020, 5:35, Новости дня

Работу госконцерна “Укроборонпром” планируют разделить на два холдинга ㅡ оборонный и аэрокосмический. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба “Укроборонпрома”.

Соответствующие изменения заложены в стратегии трансформации, которую передали на утверждение наблюдательному совету концерна. Финальным этапом, как прогнозируют в стратегии, станет полная ликвидация “Укроборонпрома” и создание двух новых органов, говорится в сообщении.

По информации “Укроборонпрома”, оба холдинга станут корпоративными центрами. Предприятия, производящие вооружение и военную технику, отнесут к оборонному холдингу. Также в него войдут шесть отраслевых субхолдингов и спецэкспортеры. В аэрокосмический холдинг войдет ряд авиастроительных предприятий.

В госконцерне считают, что новое распределение поможет в сотрудничестве с частными компаниями из Украины и привлечении международных инвестиций. 

“Оборонный холдинг станет платформой для развития государственно-частного сотрудничества, соинвестирования в разработку и создания новых продуктов, экосистемой для стимулирования развития оборонного сегмента экономики”, – заявил первый заместитель генерального директора “Укроборонпрома” Роман Бондарь.

В апреле 2020 года замгендиректора “Укроборонпрома” Мустафа Найем говорил, что “Укроборонпром” будет ликвидирован, а вместо него создадут шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

В мае Абромавичюс заявлял, что концерн будет реформироваться в три этапа.

5 августа он подтвердил свои планы уйти с этой должности.

О том, что госконцерн ожидает смена команды, 12 августа заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

6 октября Зеленский сменил руководство “Укроборонпрома” – уволил Айвараса Абромавичюса и назначил исполняющим обязанности гендиректора концерна Игоря Фоменко.

Предприятия “Укроборонпрома” занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят 10 конструкторских бюро. На предприятиях “Укроборонпрома” работает около 67 тыс. человек, сказано на сайте концерна.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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