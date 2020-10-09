 

Зеленский призвал британские финансовые круги создать Киев-Сити

09.10.2020, 5:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский призвал британские финансовые круги активно использовать новые возможности для инвестирования в Украину, в частности в рамках развития рынков капитала, приватизации государственных объектов, построения финансовой инфраструктуры. Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом шла речь 8 октября во время посещения Зеленским старейшей в мире Лондонской фондовой биржи.

“Мы вводим новые финансовые инструменты. Мы голосуем законы, которые введут новую финансовую политику, привлекут инвестиции”, – отметил на встрече Зеленский.

В ходе встречи обсуждались перспективы привлечения британских инвесторов к реализации проекта Киев-Сити.

“Мы хотели бы построить Киев-Сити – живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас чрезвычайно полезными”, – подчеркнул Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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