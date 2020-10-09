 

В МВД разъяснили присутствие Тихановской в базе розыска

09.10.2020, 5:08, Новости дня

Уголовных дел в РФ против экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не возбуждалось, несмотря на ее присутствие в базе разыскиваемых лиц, сообщили в пресс-службе МВД России.

«Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось. Ее присутствие в базе разыскиваемых лиц, размещенной на сайте МВД России, объясняется тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД РФ осуществляет формирование и ведение межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ», – говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Ранее Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц МВД России. Источник в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске. Сейчас Тихановская находится в Литве.

При этом сама Тихановская заявила, что «не слышала» об объявлении ее в розыск в России, видимо, нужно «проверить почтовый ящик».



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