 

Путин объяснил минимальное финансирование компенсации ущерба от ЧС в 2020 году

09.10.2020, 5:08, Новости дня

Финансирование компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций в 2020 году минимально из-за снижения ущерба благодаря работе МЧС, сообщил президент Владимир Путин на совещании по техоснащению ведомства.

«В текущем году средства, которые будут направлены на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций, минимальны по сравнению с предыдущими годами, тогда как до этого они стабильно составляли 6-8 млрд рублей ежегодно. И не потому, что мы на этом как-то экономим или должны экономить, «зажимаем» эти рубли – говорю сейчас об этом, а потому, что реальный ущерб снижается, что очень важно», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Президент указал, что минимизация ущерба связана с работой этого ведомства. «Системные меры профилактики, о которых мы говорили не раз, дают свой необходимый результат», – добавил президент.

Кроме того, Путин призвал МЧС повышать результативность работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, минимизировать их негативные последствия.

«Нужно и дальше повышать результативность работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, стараться минимизировать их негативные последствия, реализовывать дополнительные меры по защите лесного фонда от пожаров, по предупреждению наводнений и по другим направлениям», – сказал он.

В ходе совещания Путин также заявил о необходимости сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года.

Кроме того, президент сообщил о необходимости переходить на прямые закупки техники с отечественных заводов-производителей, устраняя ненужных посредников. 



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