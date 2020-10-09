 

Гончарук: Все чаще слышу: “А что после Зеленского?” Для меня это маркер того, что для многих Зеленский – все, надо искать что-то другое

09.10.2020, 3:31, Новости дня

Если в ближайшее время президент Владимир Зеленский не оправдает возложенных на него надежд, люди разочаруются. Об этом в интервью “Гоолсу Америки”, которое вышло 7 октября, заявил бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Зеленский был надеждой для очень многих людей. Они голосовали за надежду, и они до сих пор многие не хотят расставаться с этой надеждой. Они еще дают какой-то шанс. Поэтому поддержка президента –это сейчас поддержка надежды. И если в ближайшее время не будет изменений в правоохранительной системе, с судами, то люди эту надежду окончательно потеряют. В моем окружении много людей, которых я знаю и уважаю, все чаще задают вопрос: “А что после Зеленского?” И для меня это очень серьезный маркер того, что для многих Зеленский – все, надо искать что-то другое”, – сказал он.

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. На выборах во втором туре он набрал 73,22% голосов избирателей.  Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника Порошенко – 24,45%.

Результаты опроса Социологической группы “Рейтинг”, опубликованные 16 сентября 2020 года, свидетельствуют о том, что Зеленскому не доверяют 53% украинцев. 41% опрошенных заявили, что доверяют главе государства – это самый высокий рейтинг среди украинских политиков. Порошенко доверяют 18% украинцев, 76% – не доверяют.

Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, опубликованным 21 сентября, на президентских выборах за Зеленского готовы проголосовать 31,8% украинцев, за Порошенко – 18,9%.

Гончарук был премьер-министром с августа 2019 года по март 2020-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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