ОПЕК назвала срок восстановления спроса на нефть

09.10.2020, 3:08, Новости дня

Спросу на нефть в мире потребуется еще несколько лет на восстановление от влияния на рынок кризиса COVID-19, выход на докризисные уровни ожидается в 2022 году, следует из ежегодного прогноза ОПЕК World Oil Outlook (WOO).

«После коллапса мирового спроса на нефть в 2020 году, особенно во втором квартале, когда во многих странах были введены связанные с пандемией коронавируса ограничения, показатель, как ожидается, частично восстановится в 2021 году», – передает РИА «Новости» содержание доклада.

«Процесс восстановления также продлится и в 2022-2023 годах, особенно в транспортном секторе и авиации, а далее прирост спроса будет происходить умеренными темпами до конца всего среднесрочного периода», – добавляет ОПЕК.

Как следует из доклада, в 2019 году спрос на нефть в мире составил 99,7 млн баррелей в сутки, но в 2020 году он упадет до 90,7 млн баррелей. Однако в 2021 году показатель вырастет на семь млн баррелей в сутки – до 97,7 млн баррелей в сутки, в 2022 году еще на 2,1 млн – до 99,8 млн баррелей в сутки, а в 2023 году превысит психологическую отметку в 100 млн и составит 101,3 млн баррелей в сутки.

Столь высокие темпы роста в этот период ОПЕК объясняет тем, что мировая экономика должна вернуться на докризисные уровни, особенно в крупнейших развивающихся странах. Вторая причина заключается в том, что наиболее пострадавшие от COVID секторы экономики будут стремиться наверстать потерянный спрос, речь в частности, идет об авиации, транспорте, промышленности.

Также из прогноза следует, что нефть к 2045 году несколько сократит свою долю в мировом энергобалансе.

«Нефть, как ожидается, останется доминирующим топливом, но с меньшей долей в энергобалансе, хотя она будет опережать долю газа и угля», – сообщается в докладе.

Так, доля нефти изменится по сравнению с 2019 годом с 31,5% до 27,5%, газа – с 23,1% до 25,3%, угля – с 26,7% до 19,7%, остальная часть останется за атомом, водой и другими возобновляемыми источниками энергии.

Организация отмечает, что пандемия COVID-19 безусловно оказала широкое влияние на все секторы экономики, что скажется на спросе в отношении первичных источников энергии как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. В результате, это может усилить фокус в обществе на стратегии энергетического перехода, а также изменить потребительское поведение, работу бизнеса и решения по инвестициям в энергетику.

В то же время, ОПЕК подчеркивает, что COVID не является единственным фактором влияния на будущее спроса: необходимо учитывать также демографические изменения, совершенствование технологий, законодательные изменения и экологическую политику стран.

«Взаимодействие всех этих факторов по-разному влияет на различные регионы, а значит, необходимо сочетание различных источников энергии – доступных, экономически выгодных и устойчивых», – пишет организация.

Принимая во внимание все факторы, информирует ОПЕК, ясно, что ископаемые виды топлива сохранят свою лидирующую роль в энергобалансе в промежутке между 2019 и 2045 годом. Так, спрос на первичные источники энергии вырастет с уровня 2019 года в 289 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (н.э.), до 361 млн (то есть на 72 млн или на 25%).

Отмечается, что наиболее быстрые темпы роста среди ископаемых видов топлива при этом будут у газа. А единственным топливом, спрос на которое сократится, станет уголь. Но несмотря на это, в Индии его потребление будет расти в среднем на 2,6% в год. Наиболее же быстрые темпы роста среди всех источников энергии продемонстрируют ВИЭ (солнце, ветер и геотермальная энергия) – на 6,6% в год.

Ранее британская энергетическая компания BP в своем ежегодном прогнозе до 2050 года спрогнозировала, что в ближайшие 30 лет рост глобального спроса на нефть может не возобновиться.

Напомним, страны ОПЕК+ 12 апреля заключили соглашение о сокращении добычи нефти, которое предусматривает совокупное снижение добычи нефти в мае – июне на 9,7 млн баррелей, в июле-декабре – на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года-апреле 2022 года – на 5,8 млн баррелей в сутки.