На выборах в США досрочно проголосовали более 6,6 млн человек

09.10.2020, 3:08, Новости дня

На предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США к четвергу досрочно проголосовали более 6,6 млн американцев, свидетельствуют данные, опубликованные на портале United States Elections Project.

По данным профессора Университета штата Флорида Майкла Макдональда, в общей сложности к четвергу в США проголосовали 6 млн 619 тыс. 224 человека. Лидирующим штатом по числу досрочно проголосовавших избирателей стала Флорида (1 млн 178 тыс. 32 человека). В Вирджинии участие в выборах приняли более 822 тыс. человек, в Мичигане – свыше 824 тыс. В Висконсине и Иллинойсе досрочно проголосовали более 614 тыс. и 436 тыс. американцев соответственно, передает ТАСС.

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного службой SSRS по заказу телекомпании CNN, 57% респондентов на предстоящих выборах якобы готовы проголосовать за кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена. При этом поддержать американского лидера, президента США Дональда Трампа выразили готовность 41% опрошенных избирателей. Порядка 2% респондентов сообщили, что не стали бы поддерживать ни одного из политиков.

Накануне Трамп заявил, что не верит результатам опросов и ощущает поддержку со стороны избирателей.

В четверг штаб президента США Дональда Трампа согласился с предложением демократов провести вторые предвыборные дебаты 22 октября, а третьи сдвинуть на 29 октября.

Ранее стало известно, что вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут в дистанционном формате, а кандидаты во время дебатов будут находиться в разных местах. Позднее Трамп выступил против такого формата дебатов. В свою очередь штаб Байдена выразил надежду на то, что дебаты будут не отменены, а перенесены на 22 октября.