 

Евро опустился ниже 91 рубля

09.10.2020, 2:48, Новости дня

Рубль в ходе торгов на Московской бирже днем четверга, 8 октября, усиливает рост на фоне дорожающей нефти: евро впервые с 1 октября опускался ниже 91 рубля, доллар падал на 53 копейки – до 77,49 рубля.

По состоянию на 15.33 мск евро опускался на 67 копеек – до уровня 91,16 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти растет на 1,9% до 42,8 доллара за баррель по марке Brent. 

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 11,39 копейки – до 91,699 рубля, курс доллара – на 17,64 копейки, до 77,9157 рубля.



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