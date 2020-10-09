 

Трамп отверг идею виртуальных дебатов с Байденом

09.10.2020, 2:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил против проведения дебатов с кандидатом в этот пост от Демократической партии Джо Байденом в виртуальном формате, сообщил телеканал Fox Business.

«Я не буду тратить свое время на виртуальные дебаты», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Трамп заявил, что чувствует себя хорошо и ждет проведения предвыборных митингов.

«Я хочу проведения предвыборных митингов. Я чувствую себя хорошо, я чувствую себя отлично», – передает ТАСС его заявление.

Кроме того, Трамп объявил, что вместо дебатов проведет митинг.

«Трамп обнародует многочисленные отрицательные тесты перед дебатами, так что нет потребности в одностороннем объявлении. Безопасность всех причастных можно обеспечить легко, не отменяя шанс для избирателей увидеть обоих кандидатов, выходящих лицом к лицу. Мы пропустим это печальное оправдание, рассчитанное на то, чтобы выручить Джо Байдена, и вместо этого проведем митинг», – говорится в заявлении предвыборного штаба Трампа.

Ранее Bloomberg писал, что вторые дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена пройдут в дистанционном формате, а кандидаты во время дебатов будут находиться в разных местах.

Напомним, данные опроса телеканала CNBC и социологической компании Change Research показали, что шансы кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена выросли после первых дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом.

Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились.



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