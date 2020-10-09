 

Российские РЛС засекли у границ 44 иностранных летательных аппарата

09.10.2020, 2:48, Новости дня

Российские радиолокационные станции (РЛС) за прошедшую неделю обнаружили у границ РФ и взяли на сопровождение 44 летательных аппарата иностранных государств, следует из данных Минобороны.

Согласно инфографике, опубликованной изданием «Красная звезда», воздушную разведку вдоль границ РФ вели 41 самолет-разведчик и три беспилотных летательных аппарата иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских РЛС. При этом нарушений воздушного пространства РФ допущено не было, передает ТАСС.

В Минобороны отметили, что два раза российские истребители из состава дежурных по ПВО сил поднимались в воздух с целью недопущения нарушения госграницы.

Напомним, в конце сентября у границ Крыма активизировались американские дроны.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Украинский переговорщик Гармаш об инспекции в Шумах: Появление российского генерала на позициях ВСУ нам бы не повредило

07.09 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 27 млн человек

07.09 / Разработан новый метод прогнозирования рака прямой кишки

12.08 / В Белоруссии заявили о «множестве фактов» причастности штаба Бабарико к беспорядкам

27.08 / Шансов на Арктику всё меньше — на одном из двух оставшихся у США ледоколов произошёл пожар

25.08 / Лукашенко подписал указ об увольнении посла Беларуси в Словакии, который поддержал протесты на родине

18.09 / WSJ – в американском правительстве предположили, что маска защищает от COVID-19 лучше вакцины

11.07 / Нашли деньги, украденные из машины “Укрпошти” – Геращенко

28.09 / Армения рассматривает вариант эвакуации своих граждан из Нагорного Карабаха – посол

25.08 / Особый путь Швеции не спас её экономику от пандемии, но дорого стоил населению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска