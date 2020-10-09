Российские РЛС засекли у границ 44 иностранных летательных аппарата

09.10.2020, 2:48, Новости дня

Российские радиолокационные станции (РЛС) за прошедшую неделю обнаружили у границ РФ и взяли на сопровождение 44 летательных аппарата иностранных государств, следует из данных Минобороны.

Согласно инфографике, опубликованной изданием «Красная звезда», воздушную разведку вдоль границ РФ вели 41 самолет-разведчик и три беспилотных летательных аппарата иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских РЛС. При этом нарушений воздушного пространства РФ допущено не было, передает ТАСС.

В Минобороны отметили, что два раза российские истребители из состава дежурных по ПВО сил поднимались в воздух с целью недопущения нарушения госграницы.

Напомним, в конце сентября у границ Крыма активизировались американские дроны.