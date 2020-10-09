CNN – Трамп назвал своё заражение коронавирусом «Божьим благословением»

09.10.2020, 2:25, Новости дня

В новом выпущенном Белым домом ролике американский президент заявил, что исцелился от COVID-19, и пожелал, чтобы аналогичный курс лечения получили все граждане США. При этом политик признался, что считает своё заражение подарком небес, передаёт CNN.

Белый дом только что выпустил видео, снятое сотрудниками западного крыла. В нём Трамп утверждает, что чувствует себя весьма неплохо на фоне восстановления от коронавируса. Но источники рассказали CNN, что президент испытывает трудности с дыханием после его возвращения из медицинского центра Уолтера Рида.

Мы пообщались с одним из советников Трампа. По его словам, президенту иногда становится трудно дышать. Но этот советник осторожно отмечает, что пока речь не идёт о чем-то серьёзном.

На этом снятом в Белом доме видео, которое вы видите на правой стороне экрана, президент фактически заявляет, что он был исцелён от коронавируса. Он упоминает некоторые экспериментальные препараты, которые принимает, включая «Редженерон» — коктейль из антител.

В ролике президент утверждает, что он просил врачей об этом лечении. И, по его собственным словам, заражение коронавирусом стало для него «благословением от Бога». Вот что он ещё успел сказать.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: У нас есть препараты от Eli Lilly и других компаний, которые очень хороши. Но, на мой взгляд, — помните это — про них скажут, что они являются терапевтическими. И я думаю, так и есть.

Некоторые не могут чётко определить, что такое терапевтические препараты. Я смотрю на ситуацию иначе. Для меня они стали исцелением. Я попал (в больницу. — ИноТВ), мне нездоровилось, спустя 24 часа я чувствовал себя великолепно. Я хотел выписаться из госпиталя.

И вот чего я хочу для всех. Я хочу, чтобы все получили такое же лечение, что и президент. Потому что я чувствую себя отлично. Я чувствую себя идеально. Так что я считаю, то, что я заразился (COVID-19. — ИноТВ), было Божьим благословением.

Нам необходимо обратить внимание на один момент: часть медикаментов, которые он принимает, не доступна большинству американцев. По словам Белого дома, этот ролик был опубликован сегодня. Но во время видео Трамп заявляет, что вернулся из больницы за день до обращения. Кроме того, президент не появлялся перед журналистами сегодня, поэтому мы не можем подтвердить, когда именно было снято это видео и как именно он себя чувствует.

И я могу вам сказать, что поговорил со своими источниками в здании. Некоторые из них всерьёз беспокоятся, что президент переутомляется, пытается делать слишком многое сейчас. Они задаются вопросом, как это скажется на его здоровье. Но, как вы видели, в этом видео он утверждает, что был исцелён.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 07 октября 2020 года.