Госдума исключила штрафы за отказ от вакцинации

09.10.2020, 2:08, Новости дня

Штрафы за отказ от вакцинации исключены из текущей редакции нового КоАП, сообщил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Уточняется, что предыдущая версия проекта кодекса устанавливала для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. рублей за отказ от предписанных медосмотров и прививок. Как ранее пояснял Роспотребнадзор, предполагалось, что штрафы коснутся только профессиональных групп риска.

«Нет этого. Убрали», – передает РИА «Новости» его слова.

Так, проект нового КоАП дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, высказанных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором предусмотрены штрафы за отказ от медицинских осмотров и вакцинации.

Позднее в Роспотребнадзоре уточнили, что штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска.