 

Госдума исключила штрафы за отказ от вакцинации

09.10.2020, 2:08, Новости дня

Штрафы за отказ от вакцинации исключены из текущей редакции нового КоАП, сообщил член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Уточняется, что предыдущая версия проекта кодекса устанавливала для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. рублей за отказ от предписанных медосмотров и прививок. Как ранее пояснял Роспотребнадзор, предполагалось, что штрафы коснутся только профессиональных групп риска.

«Нет этого. Убрали», – передает РИА «Новости» его слова.

Так, проект нового КоАП дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, высказанных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором предусмотрены штрафы за отказ от медицинских осмотров и вакцинации.

Позднее в Роспотребнадзоре уточнили, что штрафы за отказ от вакцинации коснутся только профессиональных групп риска.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / США ввели санкции против китайских чиновников

17.09 / Оценен вред природе, нанесенный синтетической одеждой

01.07 / Уроженец Челябинской области ограбил и избил в Петербурге своего земляка

23.09 / Силовики в Минске применили водометы для разгона протестующих

21.08 / Президент Бразилии перепутал карлика с ребенком и усадил его себе на плечо

25.06 / Псковский губернатор заявил об историческом значении поправок в Конституцию

11.08 / Под Офисом генпрокурора Украины прошла акция в поддержку фигурантов дела Шеремета

15.08 / Под Офисом президента прошла акция протеста. Ее участники требовали проведения местных выборов в Луганской области

18.07 / Кафедральный собор загорелся во французском Нанте

14.07 / ЦБ отозвал лицензию у «Народного банка Тувы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска