Врач назвал наиболее частую причину гибели в бассейне

09.10.2020, 1:08, Новости дня

Причиной утопления человека в бассейне может стать состояние алкогольного или наркотического опьянения, психическая или психологическая проблема, а также обморок от высоких нагрузок в спортивном зале, рассказал газете ВЗГЛЯД спортивный врач Илья Мелехин, комментируя смерть от утопления в бассейне московского фитнес-клуба актера Рената Кафиятуллина.

7 октября во время посещения бассейна фитнес-клуба на улице Ангарской в Москве актер Молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева Ренат Кафиятуллин почувствовал себя плохо и начал тонуть. Сотрудники заведения попытались оказать ему первую помощь, однако мужчина скончался еще до приезда скорой помощи.

«В бассейне все что угодно может случиться, причин масса. В первую очередь это случаи, когда человек теряет сознание. А сознание он может потерять от того, что, например, имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой или у него была высокая температура или лихорадка», – говорит Мелехин.

Также врач обращает внимание на то, что причиной утопления может стать психическая или психологическая проблема, состояние алкогольного или наркотического опьянения.

«Не исключено, что обморок в бассейне мог случиться от того, что человек перезанимался в тренажерном зале. Просто всем нужны разные нагрузки, которые учитывают состояние здоровья каждого. В фитнес-центр же ходят не спортсмены какие-то, а обычные люди», – поясняет Мелехин.

Он обращает внимание на то, что фитнес-клубы – это коммерческий бизнес, где нет штатного врача, который выдавал бы каждому человеку абонемент в зависимости от его состояния и физической подготовки. Здесь люди сами выбирают для себя нагрузку, полагаясь на личные ощущения.

«Профессиональные спортсмены, которые ходят в бассейн, например, регулярно тестируются, проверяют состояние здоровья – в их случае утопление в бассейне маловероятно, ведь ведется контроль», – рассказывает Мелехин.

Двумя неделями ранее, 22 сентября, на дне бассейна фитнес-клуба нашли 32-летнюю дочь заслуженного артиста РФ Владимира Конкина Софию, которая позже скончалась в больнице.