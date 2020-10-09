 

Sky News – Великобритания поддержит Францию и Германию в намерении наказать Россию за «отравление» Навального

09.10.2020, 0:15, Новости дня

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил о «неоспоримых доказательствах» отравления «Новичком» блогера Алексея Навального и заверил, что Лондон поддержит иностранных партнёров в введении санкций в отношении России. При этом Москва категорически отрицает свою причастность к инциденту, в свою очередь, обвиняя западные страны в «попытке шантажа», передаёт британский канал.


Reuters

Есть «неоспоримые доказательства», что россиянин Алексей Навальный был отравлен боевым веществом нервно-паралитического действия, которое было разработано Россией, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. При этом, как пишет Sky News, глава дипломатии Соединённого Королевства отметил, что «российские власти по-прежнему не предпринимают правдоподобных попыток расследовать покушение». 

 

По словам Рааба, отравлению Навального нет других вероятных объяснений, кроме того, что к нему причастно российское правительство. 

 

Как отмечает канал, заявление главы МИД было сделано после того, как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила результаты двух лабораторных исследований, установивших, что россиянин был отравлен «Новичком». 

 

Российские власти обвинения в причастности к инциденту отрицают, напоминает Sky News.

 

Франция и Германия опубликовали совместное заявление о том, что они «поддержат предложения европейских партнёров о введении дополнительных санкций» в отношении «лиц, признанных ответственными за это преступление и нарушение международных норм на основе их служебных функций». Как прокомментировал эти утверждения российский МИД, Франция и Германия «переключились на угрозы и попытки шантажа».

 

Рааб в свою очередь заверил, что Великобритания разделяет позицию Берлина и Парижа. «Мы будем работать совместно с нашими международными партнёрами, чтобы добиться введения санкций в отношении российских чиновников и других лиц, которые считаются ответственными за это преступление, а также тех, кто участвует в программе разработки химического оружия «Новичок», — подчеркнул глава британского МИД. — Мы продолжим сотрудничество с ОЗХО и всеми нашими иностранными партнёрами, чтобы соблюсти Конвенцию о запрещении химического оружия и призвать Россию к ответу».



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