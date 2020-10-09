Помпео поблагодарил главу МИД Польши за поддержку свободы в Беларуси

09.10.2020, 0:10, Новости дня

Госсекретарь Майк Помпео в четверг обсудил международную ситуацию и отношения между Вашингтоном и Варшавой с недавно назначенным министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

«Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Рау с его недавним назначением и вновь подчеркнул важность наших прочных двусторонних отношений с Польшей», – говорится в сообщении Ортагус.

Майк Помпео высоко оценил сильную руководящую роль Польши в «Инициативе трех морей» – объединении двенадцати государств Европейского Союза, расположенных в Центральной и Восточной Европе и имеющих выход к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям.

Кроме того, Помпео отметил долгосрочную приверженность Польши делу свободы и независимости Беларуси. Глава Госдепартамента также поблагодарил министра Рау за организацию в Польше третьей министерской встречи по продвижению свободы вероисповедания, которая состоится с 16 по 17 ноября.