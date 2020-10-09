ФБК потребовал от ФСБ возбудить дело о сбыте оружия массового поражения

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09.10.2020, 0:10, Новости дня

Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) подали в ФСБ заявление с требованием возбудить уголовное дело о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения из-за отравления политика Алексея Навального. Об этом сообщается в телеграм-канале юридической службы ФБК.

По словам Вячеслава Гимади, заявление в ФСБ было направлено после того, как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила отравление Навального ядом из группы "Новичок". Следователи ФСБ в течение трёх суток должны решить, возбуждать или нет уголовное дело, добавил юрист.

В 1997 году Россия приняла Конвенцию о запрещении химического оружия, а 2017 году отчиталась о завершении уничтожения его запасов. "Однако отравление Алексея Навального токсином из семейства "Новичок" свидетельствует не только о применении, но и о разработке, производстве и накоплении запрещенного химического оружия на территории Российской Федерации", – говорится в сообщении ФБК.

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, в состоянии комы был перевезён на лечение в Берлин 22 августа. 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что оппозиционера отравили веществом из группы "Новичок". Ранее эксперты трех лабораторий в Германии, Франции и Швеции пришли к такому же выводу.

Страны Запада требуют от России расследовать случившееся и не исключают введения санкций. Москва утверждает, что российские врачи в анализах Навального следов ядов не обнаружили. Следственный комитет отказался проверять отравление оппозиционера, российские суды подтвердили это решение



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