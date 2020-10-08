 

В Кировоградской области запретили массовые мероприятия, несмотря на наименьшее число случаев COVID-19 в Украине

08.10.2020, 21:00, Новости дня

В Кировоградской области временно запретили массовые мероприятия. Соответствующее решение 8 октября приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщила пресс-служба Кировоградской облгосадминистрации.

Запрет инициировал глава ОГА Андрей Назаренко “учитывая обострение эпидемической ситуации в Украине и возможное обострение в регионе”.

“Да, мы в “зеленой” зоне и кому-то может показаться, что решение преждевременно, но я считаю, это правильный шаг. Временный запрет вступает в силу с завтрашнего дня, с 9 октября”, – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев. Последний раз его продлили до 1 ноября.

С июля в зависимости от эпидемической ситуации в регионах или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается “зеленый”, “желтый”, “оранжевый” или “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 (для каждого уровня действуют свои карантинные ограничения). 

По состоянию на утро 8 октября общее количество инфицированных в Украине достигло 244 734. Число жертв болезни достигло 4690, выздоровело 108 233 пациента. В Кировоградской области по состоянию на утро 8 октября было зафиксировано наименьшее среди украинских регионов число случаев COVID-19 – 1234. 62 пациента умерло, 933 выздоровело. Область находится в “зеленой” зоне.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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