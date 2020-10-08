Мнения: Белорусская оппозиция прощупывает Камчатку

08.10.2020, 20:48, Новости дня

Маргарита Симоньян жалуется в своем телеграм-канале: «NEXTA украли кадры трансляции минского протеста у нашего видеоагентства Ruptly и разместили их у себя в соцсетях со своими вотермарками».

Маргарита Симоньян жалуется в своем телеграм-канале: «NEXTA украли кадры трансляции минского протеста у нашего видеоагентства Ruptly и разместили их у себя в соцсетях со своими вотермарками».

Ну, мы не будем говорить, что тут же в адрес белорусских корров «Раптли» с польско-минской стороны посыпались оскорбления и угрозы, это – так, сопутствующие потери.

Просто руководительница RT точно приметила одну из точек сборки «антиагенды» в приграничном пространстве России. И, главное, заметила, что этим пропагандистским пылесосам, расставленным вокруг границ (плюс одна на Новом Арбате), все равно, у кого сосать инфу под повестку (и тем более – бабло).

На самом деле на наших глазах сложился эдакий интернационал информационных узлов, которые пришли к удивительной гомогенности контента. При кажущемся отсутствии общего руководящего начала.

Смешно, что «Нехта» присоединилась к этому хору последней – можно было до минуты отследить, когда именно от инструкций по нападениям на минских ментов они перешли к освещению и внутрироссийской оппозиционной методички. Молодые еще, неопытные.

На рынке уже давно стоят русскоязычные более-менее СМИ – типа «Медузы», «Открытки», «Эха Москвы», и их авторы, под ними – скользкое болото блогеров, которых они идейно опыляют. Ведь, собственно, бесконечный поток какого-нибудь «Сталингулага» – это просто убогое изложение уже изложенного Юлией Латыниной (с примерами из жизни Лугальзагеси и прочих царей Месопотамии). Псевдоисторизм Юлии Леонидовны и прочие рюшечки – это для бывшей советской интеллигенции, которая, сидя в крошечной квартирке в Хайфе, еще помнит, что читала пару книжек. Аудитория же оппозиционных блогеров книжек не читала, им это лишнее – можно сразу приступать к зачитыванию повестки.

Повестка достаточно убогая, но равномерная и закольцованная. Голунов, московская плитка, Шиес, «Новое величие», карантин, завтра гибель экономики, Хабаровск. Постепенно Голунов, Шиес и прочее условное «Новое величие» отваливаются без упоминания о том, что если и были проблемы, то они уже решены. Но в loop этой магнитной ленты вписываются новые сегменты: Норильск, Хабаровск, отравление Навального, «экологическая катастрофа» на Камчатке, воскрешение Навального, но все равно это убийство, РФ должна ввязаться в войну в Карабахе, как прекрасен отравленный Навальный.

Это кольцо крутится каждый день по всем громкоговорителям интернета. Сейчас отвалятся Норильск с Хабаровском, случится еще что-нибудь, типа пожара на военных складах в Рязани. Вернее, не так: все время что-то случается, но информационный интернационал нацелен на то, что можно раскачать, как «Нехта» качает улицу Пушкина, на то, что можно по максимуму выставить как очередное преступление режима, и вообще давайте скорей санкций и побольше, с кетчупом вместо крови. Отличительная черта информационной картины – строгий перечень тем. При обычной журналистской работе так не бывает. Это признак пропагандисткой работы.

Я вот упомянул Камчатку и думаю – как ремесленник – ну про это же нельзя не писать! Но. Что-то сразу меня насторожило при первых звуках марша. Я уж не говорю, что вообще-то на Камчатку обычно интернет-аудитории наплевать, а тут такое волнение…

Потом присмотрелся к тому, что пишут блогеры, СМИ и псевдо-СМИ. Вообще-то это какой-то праздник непрофессионализма, но уж больно эмоционального непрофессионализма. Что, кстати, тоже может быть одним из признаков пропагандистской кампании. А если учесть, что там губер новый и молодой, по-моему, он еще с моей дочкой в одной школе учился. И что сталась партия обиженок, проигравших назначение…

Вся эта «катастрофа на Камчатке» для человека типа меня, который знает за 28 лет жизни каждый километр местности от Елизово до Кроноцкого заповедника, предстает уже чисто медийно-пропагандистским конструктом.

Во-первых, отсутствие в начале кампании точных координат – где именно пострадали некие серферы с моллюсками. Халактырский пляж – не точка и не пляж в московском понимании слова. Это как минимум 35 километров от одних скал вблизи Петропавловска (именно там популярное место для серфа) и до других скал, с которых начинается заповедник, и устья реки Налычева и озера с тем же названием. Пляж в двух местах непроходимый к тому же. И вот в расчете на то, что публика ни в чем ничего не понимает, люди, качающие тему, жонглируют терминами «Радыгино», «Чапаевка», «Козельский полигон», бла-бла-бла.

Ну что – я в Радыгино прожил 20 лет, школу закончил в Чапаевке, на Козельском горными лыжами занимался, и черный обсидиановый песок Халактырского пляжа до сих пор в тапочках – между этими географическими точками десятки и десятки километров вглубь суши, и уж тем более от популярной стоянки серферов – про которую нам тоже ничего не сказали. Все какими-то намеками.

Увязывать все это в один экологический скандал – это надувать его значимость (и показывать полную свою некомпетентность – как вам после всей этой лажи верить?).

При этом охотно верю, что в отдельно взятой точке могли что угодно пролить, чем угодно протечь – это Север, детка. Это тягачи и танки. Там локального говна и так хватает. А если бы блогеры узнали, что такое «красный прилив» и как от него травятся сотни людей с моржами и котиками вместе – наверное, с ума бы сошли. Или про камчатское озеро из смеси кислот, которые растворяют тушку животного без следа…

Но этот странный инцидент с неясными установочными данными уже крутится в пропагандистском луп-кольце. По всем «точкам сборки протеста».

Они прощупывают – где бы полыхнуло.

Раньше, давным-давно, когда я был наивным мальчиком, я еще мог предположить, что все это делается «от боли за отечество». Но потом, посмотрев большей части авторов в глаза лично – жизнь-то длинная – понял: там только холодная жабья ненависть к этой стране, к этим людям. У них свои, жабьи, задачи и цели. Так почему мы должны с ними церемониться? Нет, никому не должны.

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