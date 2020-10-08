Новый Citroen C5 Aircross с дизельным мотором в октябре стал дороже

08.10.2020, 20:35, Новости дня

Сегодня стало известно, что на российском рынке подорожала модель Citroen C5 с дизельным агрегатом.

В частности, аналитики при исследовании рынка иномарок зафиксировали, что в текущем месяце подорожали все комплектации Citroen C5, которые обладают дизельным силовым агрегатом. Более того, размер удорожания составляет порядка 30 тысяч рублей, что соответствует приросту к основному прайсу на 1,2-1,3%. Более того, в минимальном исполнении с дизельным мотором на 2 литра с мощностью 180 л.с. цена достигает 2,37 миллиона рублей.

В максимальной модификации стоимость нового кроссовера Citroen C5 теперь равна 2,62 миллиона рублей. Что касается остальных комплектаций, оснащенных бензиновыми агрегатами, то в данном случае стоимость пока не изменилась, и модели доступны по старым ценам.