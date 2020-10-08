Стартовал предзаказ на полнокадровую камеру Zeiss ZX1

08.10.2020, 20:35, Новости дня

Наконец-то стартовали продажи по предзаказу полнокадровой камеры Zeiss ZX1, которую уже давно ожидают на рынке. Об этом стало известно из сообщений, которые разослала компания B&H по электронной почте.

Стала известна и цена нового устройства. Она составляет целых 5 тысяч долларов, что неудивительно для камеры данного класса. Напомним, что модель ZX1 разработчик анонсировал еще два года назад. Однако с тех пор по разным причинам выпуск задерживался.

Камера оснащена основным 35-миллиметровым объективом Distagon f/2. Используемый датчик позволяет делать высококачественные фото с разрешением до 37,4 мегапикселя. Минимальная выдержка – 1/8000, максимальная – 30 секунд. Объем основной памяти – 512 Мб.