 

Трамп согласился перенести предвыборные дебаты

08.10.2020, 20:08, Новости дня

Штаб президента США Дональда Трампа согласился с предложением демократов провести вторые предвыборные дебаты 22 октября, а третьи сдвинуть на 29 октября, говорится в распространенном заявлении руководителя штаба Билла Стипена.

«Мы согласны, что это должно произойти 22 октября и, соответственно, третьи дебаты должны быть сдвинуты на неделю, на 29 октября», – сказано там.

Как сообщал Bloomberg, вторые дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена пройдут в дистанционном формате, а кандидаты во время дебатов будут находиться в разных местах. Позднее Трамп выступил против такого формата дебатов. В свою очередь штаб Байдена выразил надежду на то, что дебаты будут не отменены, а перенесены на 22 октября.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Тихановская выпустила обращение к россиянам

02.07 / Национальные институты здоровья: вакцина от COVID-19 будет готова к концу года

13.08 / Брифинг в Белом доме: Трамп пообещал простить отсроченные налоги на работодателей

30.09 / «Заставляли петь русские песни» — экс-россиянин судится с британским Минобороны из-за дискриминации

06.10 / Кулеба: Мы никогда не исключали возможность перенесения переговоров из Минска

24.07 / В ОП назвали технологией «цветных революций» фейки о Хабаровске

14.07 / Экономика: Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

19.09 / В удалённой работе много плюсов, но она приводит к убыткам для экономики

24.09 / Business Insider – НАСА планирует вернуться на Луну в 2024 году

02.10 / В Дании из-за коронавируса решили умертвить миллион норок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска