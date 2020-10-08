Трамп согласился перенести предвыборные дебаты

08.10.2020, 20:08, Новости дня

Штаб президента США Дональда Трампа согласился с предложением демократов провести вторые предвыборные дебаты 22 октября, а третьи сдвинуть на 29 октября, говорится в распространенном заявлении руководителя штаба Билла Стипена.

«Мы согласны, что это должно произойти 22 октября и, соответственно, третьи дебаты должны быть сдвинуты на неделю, на 29 октября», – сказано там.

Как сообщал Bloomberg, вторые дебаты Дональда Трампа и Джозефа Байдена пройдут в дистанционном формате, а кандидаты во время дебатов будут находиться в разных местах. Позднее Трамп выступил против такого формата дебатов. В свою очередь штаб Байдена выразил надежду на то, что дебаты будут не отменены, а перенесены на 22 октября.